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Полицейский задержан на Ставрополье по подозрению в убийстве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Оперативники ставропольского главка МВД РФ задержали сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщила пресс-служба краевой полиции.

По ее данным, в минувшую субботу в полицию города Ставрополя женщина заявила об исчезновении своего 29-летнего сына. Через несколько дней, 17 декабря, в лесном массиве на выезде из города обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки полицейский будет уволен "по отрицательным основаниям" и привлечен к ответственности.

Ставропольский край Ставрополь МВД РФ

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