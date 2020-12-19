Cтавропольский полицейский признался в убийстве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Полицейский, задержанный на Ставрополье по подозрению в убийстве местного жителя, стал фигурантом уголовного дела (ч.1 ст.105 УК РФ) и дал признательные показания, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, полицейский состоял в дружеских отношениях с погибшим. Следователи и криминалисты СКР осмотрели автомобиль подозреваемого, провели обыск у него дома и изучили место происшествия. Готовится ходатайство об аресте мужчины.

Как сообщалось, 12 декабря в полицию Ставрополя поступило заявление от женщины об исчезновении ее 29-летнего сына. 17 декабря тело пропавшего с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве на выезде из города. По подозрению в убийстве был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции.

ГУ МВД по Ставропольскому краю заявило, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.