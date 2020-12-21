АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия может приостановить авиасообщение с Великобританией из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР со ссылкой на свои источники отмечает, что "правительство РФ с большой долей вероятности поддержит позицию европейских стран и до улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании приостановит рейсы в Лондон".

В Кремле ранее заявили, что решение по авиасообщению с Великобританией должен принимать правительственный штаб.

В ассоциации добавили, что в маршрутной сети British Airways Лондон - это удобный хаб для стыковок в Южную и Северную Америку, а также страны Европы. В частности, через Лондон в отсутствии прямого авиасообщения россияне летали в Грецию и Хорватию.

"Тем не менее, если авиасообщение с Великобританией будет приостановлено, то у россиян, выбирающих транзитные рейсы, останется хорошая альтернатива. Например, это стыковки в Стамбуле, Дубае и Цюрихе. Кроме того, российские перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы во Франкфурт, Рим, Париж и другие города Европы, билеты на которые есть в свободной продаже", - сказали в АТОР.

В Великобритании была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая имеет высокую скорость распространения. Ученые пока не имеют данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и British Airways. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили о контроле ситуации в связи распространением нового штамма COVID-19 в Великобритании, чтобы не допустить его завоза в РФ, но каких-либо решений от штаба пока нет.

Ряд стран Евросоюза уже прервал авиасообщение с Великобританией. Также прекращают сообщение с этой страной и некоторые неевропейские страны.