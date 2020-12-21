Онищенко оценил опасность "британской" мутации COVID-19

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса сделала его более заразным, но не представляет значительно большей угрозы для иммунитета, чем "классический" COVID-19, заявил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Пока данных, что он прорывает действующий иммунитет, нет. Это не первая такая мутация - первая была еще в марте в Китае, когда он стал более контагиозным, мутаций у этого коронавируса было уже несколько сотен", - сказал Онищенко в понедельник "Интерфаксу".

Депутат призвал сограждан тщательнее соблюдать эпидемиологические требования, использовать средства индивидуальной защиты и вакцинировать людей из категорий повышенного риска заражения.

"Это тот же самый вирус, только он мутировал в сторону большей контагиозности, поэтому надо более тщательно соблюдать требования, которые сегодня есть, а для большинства - начать соблюдать их. Привиться необходимо всем, кому положено, это будет уже популяционный иммунитет, который нам нужно создать", - сказал Онищенко.

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон 20 декабря ввел в Лондоне, восточной и юго-восточной Англии локдаун, ограничения объявлены в Уэльсе.

После этого о приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов.

Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19. Власти Италии, Германии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции, Хорватии и Гонконга также заявили, что приостановят прием рейсов из Британии. В Чехии обещали ввести карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.