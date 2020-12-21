Роспотребнадзор запретил продавать зеленую картошку и просроченную еду

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации в понедельник.

Согласно документу, они вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

СанПиНы запрещают реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок "с признаками бомбажа и микробиологической порчи", позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукция, а также продуктов с истекшим сроком годности.

"Пищевая продукция с истекшим сроком годности должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от той, что предназначена для реализации потребителю", - уточняется в санитарных правилах.

Также запрещается продажа не выпотрошенной птицы, кроме дичи, яиц с загрязненной скорлупой, с пороками и дефектами, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления и бахчевых культур частями и с надрезами.

"Реализация сырого молока на рынках допускается только при наличии на месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения", - отмечается в документе.

СанПиНы допускают расположение магазинов в многоквартирных домах, но разгружать продукты можно только с торцов жилых зданий и со стороны автодорог. Не допускается это делать со стороны дворов, где есть входы в жилые помещения.

На продуктовых рынках обязательно нужно устанавливать навесыдля защиты продуктов от осадков и прямого солнца.

Стационарные магазины, согласно документу, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха в соответствии с санитарными требованиями температуры и влажности воздуха на рабочих местах.

Нестационарные торговые палатки и киоски должны быть обеспечены раковинами для мытья рук. Там, где продают не скоропортящиеся продукты и непродовольственные товары, разрешено использовать кожные антисептики.

Во всех торговых объектах должны быть отдельные складские помещения для пищевой и непищевой продукции. Допускается их хранение в одном помещении, но только в разных зонах, которые исключают их соприкосновение.

Сотрудники магазинов и рынков, имеющие контакт с продуктами, должны обязательно иметь медкнижки, проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее не реже раза в два года, а также периодические медосмотры.

Кроме того, должна проводится ежедневная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях не должно быть насекомых и грызунов, там должны проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации.