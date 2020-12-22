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Кремль заявил, что публичная вакцинация Байдена не мотивирует Путина на такой же шаг

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Публичная вакцинация избранного президента США Джо Байдена не может мотивировать президента РФ Владимира Путина сделать прививку публично, Россия – самодостаточная страна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова во вторник его спросили про Байдена, который сделал прививку в присутствии СМИ. У пресс-секретаря уточнили, означает ли это, что в США создана вакцина без ограничений по возрасту или "дело здесь не в вакцинах".

"Слава Богу, я не являюсь пресс-секретарем господина Байдена, я являюсь пресс-секретарем Путина, поэтому, наверное, поэтому лучше обратиться к пресс-секретарю господина Байдена, чтобы он рассказал почему и что это означает", - сказал Песков.

У него уточнили, не мотивирует ли это Путина также сделать публичной процедуру вакцинации.

"Абсолютно. Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена. И вы знаете, что президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей и именно он, собственно, является таким "мотором", который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам. А что касается себя и вакцины, он все исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", - сказал Песков.

На пресс-конференции 17 декабря Путин отметил, что эксперты не рекомендуют пока прививаться лицам определенного возраста и что он находится в возрастной группе, до которой вакцинация "еще не добралась".

Дмитрий Песков Джо Байден Владимир Путин

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