Прокурор потребовал шесть лет колонии для аспиранта МГУ Мифтахова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к шести годам колонии общего режима аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в Ховрино, сообщил "Интерфаксу" руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Только что в Головинском районном суде Москвы гособвинение запросило Мифтахову шесть лет в колонии общего режима", - сообщил агентству Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, защищающую Мифтахова.

Для двух других фигурантов дела Мифтахова - Елены Горбань и Андрея Ейкина - прокуратура запросила четыре и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на пять лет и три года соответственно, сообщают сторонники подсудимых.

Сторона защиты выступит в прениях 25 декабря, уточнил Чиков агентству. По словам Сидоркиной, она будет настаивать на оправдании Мифтахова.

Фигурантам вменяется хулиганство. Речь идет о нападении на офис "Единой России" 30 января 2018 года в Ховрино, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете.

Мифтахов заявлял, что отрицает свою причастность к преступлению и что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Следствие заявляло, что молодой человек "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля 2019 года. По данным осведомленного источника "Интерфакса", правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

7 февраля Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, однако его сразу задержали по делу о хулиганстве.

Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку активисты студенческого сообщества организовали кампанию.