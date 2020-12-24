Врач, выдавший справки нижегородскому стрелку, отпущен под домашний арест

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд в четверг изменил меру пресечения врачу-психиатру, который выдал медицинскую справку подозреваемому в стрельбе в нижегородском поселке осенью этого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в понедельник.

Апелляционной инстанцией избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 12 февраля 2021 года включительно.

Ранее врач был арестован на два месяца, ему инкриминируется часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данил Монахов открыл стрельбу.

Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Позже одна из пострадавших - бабушка стрелка - скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Источник сообщал, что юноша приезжал погостить к бабушке, поссорился с ней и выстрелил в нее, а затем начал стрелять на улице.

В СК затем заявляли, что Монахов страдал депрессией, однако не наблюдался у психиатра. Сообщалось, что медики частной организации выдали подозреваемому справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования.