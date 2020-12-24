Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Врач, выдавший справки нижегородскому стрелку, отпущен под домашний арест

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд в четверг изменил меру пресечения врачу-психиатру, который выдал медицинскую справку подозреваемому в стрельбе в нижегородском поселке осенью этого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в понедельник.

Апелляционной инстанцией избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 12 февраля 2021 года включительно.

Ранее врач был арестован на два месяца, ему инкриминируется часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данил Монахов открыл стрельбу.

Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Позже одна из пострадавших - бабушка стрелка - скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Источник сообщал, что юноша приезжал погостить к бабушке, поссорился с ней и выстрелил в нее, а затем начал стрелять на улице.

В СК затем заявляли, что Монахов страдал депрессией, однако не наблюдался у психиатра. Сообщалось, что медики частной организации выдали подозреваемому справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования.

Нижегородская область Даниил Монахов

Новости по теме

Новости

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии
Пандемия коронавируса

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Володин объяснил, что поправки об иноагентах помогут "не потерять страну"

Российские военные усилили систему разведки и ПВО у границ РФ

Российские военные усилили систему разведки и ПВО у границ РФ

Песков исключил связь самоубийств сотрудников ФСО с переработками

Эксперт фонда Горчакова и ее муж приговорены к 13 и 12,5 годам колонии за госизмену

Эксперт фонда Горчакова и ее муж приговорены к 13 и 12,5 годам колонии за госизмену
Пандемия коронавируса

Матвиенко сочла недопустимым введение "ковидных паспортов"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');