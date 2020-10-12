Медики не подтвердили рост числа жертв стрельбы под Нижним Новгородом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Нижегородской области не подтвердил информацию ряда СМИ о том, что число погибших в результате стрельбы в деревне Большеорловское возросло до четырех.

"Врачи продолжают бороться за жизнь трех человек, пострадавших в ЧП в деревне Большеорловское", - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в больнице умерла бабушка стрелявшего - она стала четвертой жертвой.

Нижегородский Минздрав также не подтверждает информацию о том, что число пострадавших в результате стрельбы выросло до пяти.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в соцсети, что одна из пострадавших - женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями брюшной полости. "Идет операция. Работает бригада хирургов. Массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия (переливание крови - ИФ). Работает бригада хирургов из нескольких больниц", - написал он.

Еще одна пострадавшая с такими же ранениями в тяжелом состоянии, ее тоже сейчас оперируют. Третий пострадавший - мужчина в состоянии средней тяжести с огнестрельными ранениями ног, написал Мелик-Гусейнов.

Также медики оказывают психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших, добавил министр.

В понедельник в деревне Большеорловское вооруженный мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве, нападавшего ищут.

Источник "Интерфакса" отмечал, что устроивший стрельбу юноша сначала выстрелил в свою бабушку, которая позже была госпитализирована, а затем открыл огонь в других местах, в том числе на улице.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый - житель Нижнего Новгорода, который приехал к бабушке в деревню и, поссорившись с ней, начал стрелять. Также, по предварительным данным, одной из его жертв стал сосед.