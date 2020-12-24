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В Ленобласти 2 мужчин признали виновными в заказном убийстве семьи бизнесмена

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей в Ленинградской областном суде признала виновными Александра Тютина и Дмитрия Зотова по делам о заказном убийстве предпринимателя Дмитрия Зейналова с семьей в 2005 году и попытке заказного убийства женщины в 2017 году.

Как сообщает в четверг пресс-служба судов Ленинградской области, подсудимые признаны виновными "единодушно и без снисхождения".

По информации пресс-службы управления СКР по Петербургу, в зависимости от роли каждого фигурантам инкриминированы убийство, организация убийства, незаконный оборот оружия и боеприпасов, организация приготовления к убийству, неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.

Как установили следствие и суд, в 2005 году Тютин на почве личной неприязни к бывшему компаньону по бизнесу Зейналову заказал его убийство, а также убийство его супруги и детей в возрасте 11 и 14 лет. К совершению преступления он привлек ранее судимого Зотова за вознаграждение в 10 тыс. долларов.

Бойня в массиве "Белоостров"

15 августа 2005 года Зотов с автоматом Калашникова проник на дачный участок Зейналовых в СНТ "Серебряный ручей" в массиве "Белоостров" Всеволожского района Ленинградской области. Сначала он в хозпостройке топором зарубил 14-летнюю дочь Зейналова. На кухне он застрелил беременную жену предпринимателя.

Затем обвиняемый прошел в детскую комнату, где от него пытался спрятаться 11-летний сын Зейналова: он несколько раз ударил мальчика топором и выстрелил в голову из автомата. Сам бизнесмен был убит на лестнице, ведущей на второй этаж дома. После этого Зотов скрылся, выбросив оружие и неизрасходованные боеприпасы.

Неудавшаяся попытка заказного убийства

Тютин был задержан при попытке заказать еще одно убийство. В августе 2017 года подсудимый заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 млн рублей, которые обязывался возвратить не позднее 28 февраля 2018 года, а в случае просрочки - выплачивать проценты. Однако Тютин эти обязательства не исполнил, поэтому 6 марта 2018 года женщина обратилась с иском в суд. Тютин понимал, что решение будет принято не в его пользу, поэтому решился избавиться от займодательницы, но в поисках киллера вышел на оперативника полиции.

Выполняя работу, полицейские "похитили" заказанную Тютиным женщину, которая знала о том, что участвует в оперативном эксперименте. Заказчика убедили, что убийство совершено, и получили обещанное вознаграждение - 600 тысяч рублей. После этого Тютин был задержан.

"Следователями осуществлен большой комплекс следственных действий, назначено и проведено около 100 различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, согласно которой на куртке, изъятой с места происшествия, обнаружен генетический материал, принадлежащий обвиняемому Зотову, объем уголовного дела составил 25 томов", - отмечают в СКР.

В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор.

Ленинградская область СКР

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