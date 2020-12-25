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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:37Заразились
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Чиновники опровергли сообщения о замерзающих ковид-больных во Владивостоке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения в СМИ о низкой температуре в инфекционной "дальзаводской" больнице во Владивостоке, о замерзающих пациентах с COVID-19 и о нехватке кислорода не соответствуют действительности, заявил представитель Минздрава Приморья.

"По словам главврача ковидного госпиталя, Елены Новицкой, сейчас температура в палатах 21-24 градуса, люди (находятся в палатах. - ИФ.) в футболках, есть подтверждающие фотографии, - сказал чиновник. - Отопление в норме, кислород есть. Сегодня в госпитале на 400 койкоместах размещено 395 человек".

По данным регионального оперштаба, в Приморье с начала пандемии выявили 27 853 случая заражения коронавирусом, умерли 350 заболевших.

Хроника 09 января – 25 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Владивосток Приморье коронавирус Дальзаводская больница

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