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Чиновники опровергли сообщения о смерти пациента в COVID-госпитале в Новосибирске

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Новосибирской области не подтверждает информацию о том, что в перепрофилированной под COVID-госпиталь больнице №11 в Новосибирске из-за отключения кислорода погиб пациент, говорится в сообщении ведомства в четверг.

Ранее о гибели пациента сообщили некоторые местные СМИ.

"Больница №11 обратится в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с публикациями ряда СМИ о том, что в инфекционном госпитале на базе этой больницы отключение кислорода привело к смерти пациента. За все время работы госпиталя перебоев с кислородом и, тем более, отключения подачи медицинского газа не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стационарах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, в том числе в больнице №11, кислород пациентам подается непрерывно.

"Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит. Систему подачи газа в момент заправки переключают на кислородную рампу с автономными кислородными баллонами, обеспечивающую непрерывную подачу кислорода. Данное технологическое решение - стандартное, в процессе заправки газификатора давление в системе остается в пределах нормативного", - сказано в сообщении.

Хроника 09 января – 10 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Новосибирская область Коронавирус Новосибирск

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