Ростовский главврач попросил думу оценить этичность слов депутата о гибели пациентов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Главврач Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) Вячеслав Коробка обратился в гордуму Ростова-на-Дону с просьбой проверить на этичность высказывания депутата Натальи Оськиной, сообщившей о проблемах с кислородом в РОКБ, инфрмирует пресс-служба медучреждения.

"Можно называть ковидный госпиталь - цитирую первый ночной пост Н. Оськиной с 13 на 14 декабря - "гетто" и "концлагерем"? Можно на основании наблюдений одной-единственной санитарки приемного отделения утверждать, что имели место "перебои с кислородом", в результате чего "погибли больные, которые были стабильны"? Или все-таки взрослый человек, да еще и наделенный государственной властью, должен уметь выбирать выражения?", - следует из обращения главврача.

Главврач отмечает, что юридическая служба уже занимается вопросом привлечения к ответственности депутата за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации больницы.

"Прошу считать это мое письмо просьбой к Ростовской-на-Дону городской думе дать оценку последним публичным высказываниям Оськиной с точки зрения соблюдения этических норм поведения депутата города Ростова-на-Дону и допустимости распространения непроверенной общественно значимой информации в средствах массовой коммуникации", - говорится в обращении.

Ранее депутат городской думы Наталья Оськина на своей странице в инстаграме сообщила, что из Ростовской областной клинической больницы позвонили врачи и рассказали о перебоях с кислородом и гибели пациентов, которые "были стабильны".

Позже пресс-служба медучреждения опровергла эту информацию, заявив, что в больнице перебоев с кислородом, которые привели к множеству смертей, не было, а всего за сутки 13 декабря было зафиксировано три потери среди пациентов, что не превышает среднесуточный показатель.

В свою очередь, депутат в инстаграме сообщила, что всю информацию, полученную от работников больницы, она передала в правоохранительные органы, а сам сигнал о ЧП в больнице – это ее "требование депутата проверки системы здравоохранения к готовности принимать потоки больных, к возможности оказания помощи вовремя и в полном объеме".

Ранее в октябре сообщалось о массовой гибели жителей Ростовской области из-за перебоев с поставками кислорода в больницы. Врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров рассказал о проблемах с подачей кислорода 11 октября. Тогда в стационаре для заболевших коронавирусом скончалось сразу несколько пациентов.

Ряд СМИ сообщил о том, что около 20 пациентов умерли 11 октября в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. Позже власти города опровергли эти сообщения, заявив, что информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас больных с коронавирусом, "не соответствует действительности".

В ноябре стало известно, что врач Топоров уволился из медучреждения по собственному желанию.