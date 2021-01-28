Больница в Тольятти использует пластиковые бутыли для увлажнения кислорода

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Тольятти в городской клинической больнице №5 больным с коронавирусом и пневмонией подают кислород, в котором емкость увлажнителя заменена на пластиковую бутылку, система шумит, сообщил региональный паблик во "ВКонтакте". В Минздраве Самарской области объяснили, что это временная мера, поскольку увлажнители в больнице часто ломаются.

В ведомстве связались с администрацией больницы и выяснили, что в 2020 году для нее закупили 600 новых увлажнителей.

"Часть аппаратов вышла из строя из-за активного использования. Зачастую пациенты обращаются с приборами неаккуратно - в итоге аппараты ломаются. На видео - временная ситуация, связанная с необходимостью непрерывного обеспечения всех пациентов необходимым кислородом", - сказали "Интерфаксу" в министерстве.

Там пообещали, что больница скоро закупит еще 400 увлажнителей кислорода.

"Что касается шума, на видео клапан подачи кислорода пациент открыл на максимум, избыточно, что и создает соответствующий звук. Аналогичный шум возникает и при использовании в таком же режиме заводских увлажнителей", - добавил представитель Минздрава.