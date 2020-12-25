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В Крыму три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще один получил травмы в дорожной аварии с участием трех легковых автомобилей в Крыму в пятницу, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Skoda, после чего - с ВАЗ, говорится в сообщении.

Жертвами ДТП в Симферопольском районе полуострова стали пассажир машины Mazda, водитель и пассажир Skoda.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других ведомств. Проводится проверка.

Крым

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