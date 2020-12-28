К поискам экипажа траулера "Онега" подключили авиацию Северного флота

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Северный флот России направляет авиацию на поиски экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега", сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник.

"От Северного флота в поисковой операции задействуется авиация", - сказал он.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 вылетел в район Баренцева моря, где затонула "Онега". На борту самолета - оборудование для спасения терпящих бедствие на море, заявили в военном ведомстве.

"В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает 4 метров, температура воздуха - минус 20 градусов", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что запрос Архангельского морского спасательного центра о выделении авиации Северного флота для участия в поисковых действиях поступил на региональный центр управления обороной РФ штаба Северного флота около 12:00.

Ил-38 - дальний противолодочный самолет. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.

В понедельник также стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять под личный контроль ситуацию с затонувшим в Баренцевом море судном.

"Прошу вице-премьера Викторию Валерьевну Абрамченко взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку, как психологическую, так и материальную", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Траулер "Онега" опрокинулся и затонул утром в понедельник. По предварительным данным, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа спасены двое, судьба остальных пока неизвестна. Ранее информированный источник сказал "Интерфаксу", что тела большинства жертв крушения "Онеги" вряд ли удастся найти из-за шторма и мороза в районе катастрофы.

СКР возбудил уголовное дело по факту крушения судна. Оно будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.