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Следствие провело обыски по делу о крушении траулера "Онега"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР допросило свидетелей и провело обыски по делу о затоплении рыболовного судна "Онега" в Баренцевом море, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Следователями проводится комплекс следственных действий, допрошен ряд свидетелей, проведены обыски, в ходе которых изъята документация имеющая значение для следствия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть двух и более лиц) направлено во второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По уголовному делу создана следственная группа, в состав которой включены сотрудники Мурманского и Архангельского следственных отделов на транспорте, а также сотрудники отдела криминалистики.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших рыбаков, а также установление всех обстоятельств ЧП и его причин, добавили в пресс-службе.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Двое из них спасены, поиски остальных продолжаются. По данным Росрыболовства, судно принадлежало рыболовецкому колхозу им. Калинина в Архангельской области.

В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала.

СКР Онега Баренцево море

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