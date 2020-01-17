Пономарева и ликвидированное движение "За права человека" оштрафовали еще на 400 тыс. руб.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва Пономарева и его ликвидированное на момент составления протокола движение "За права человека" за нарушение закона об "иноагентах" на 400 тысяч рублей, сообщила адвокат правозащитника Ольга Жукова.

"Сейчас Льва Александровича оштрафовали на 100 тысяч рублей, а его ликвидированное движение - на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки в соцсетях ульяновского отделения движения "За права человека", - сказала Жукова "Интерфаксу" в пятницу.

При этом она отметила, что "протокол о нарушении был составлен уже после решения Верховного суда о ликвидации движения, мало того, мы не имеем права пользоваться счетами с 26 декабря, мы не можем заплатить штрафы и непонятно, на какие реквизиты будут выписывать эти штрафы".

Жукова подчеркнула, что, соответственно, выписанные штрафы незаконны и что они будут обжалованы в Мосгорсуде.

1 ноября 2019 года Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека" - одну из старейших правозащитных организаций в стране, а 26 декабря суд признал это решение законным.

10 октября прошлого года движению и Пономареву также были выписаны 400 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

Всего в отношении Пономарева и движения "За права человека" к октябрю было вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона об НКО на общую сумму более 3 млн рублей. К октябрю, по словам адвоката, были оплачены два штрафа на сумму 600 тысяч.