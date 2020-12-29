Что произошло за день: вторник, 29 декабря

Приговор Карине Цуркан, хищения в РАНХиГС, арест схимонаха Сергия и подорожавший за год салат "Оливье"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус выявили еще у 27 002 человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 3 млн 105 тыс. 37. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вышла на пик заболеваемости.

- Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии. У бывшего топ-менеджера "Интер РАО" также изъяли 656 млн рублей. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

- Басманный суд Москвы арестовал схимонаха Сергия. Ранее его привезли в столицу из занятого им Среднеуральского женского монастыря, он стал фигурантом дела по трем уголовным статьям. Следствие сообщило, что Сергия подозревают в склонении десяти монахинь к самоубийству.

- Епархиальный суд постановил лишить сана протодиакона Андрея Кураева. В числе причин - критика в адрес умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина и признаки "хулы на Церковь" в заявлениях. Решение должен утвердить патриарх.

- Привившимся от коронавируса москвичам разблокируют соцкарты. Со среды на вакцинацию смогут записаться работники стройкомплекса, студенты старше 18 лет и люди с хроническими заболеваниями. Для учеников 1-11 классов школ, а также студентов колледжей и некоторых других учреждений каникулы продлены до 17 января.

- Умер Пьер Карден. Французскому модельеру было 98 лет.

- ФСБ России сообщила о раскрытой схемы хищения бюджетных средств в РАНХиГС. Декана факультета госуправления экономикой Светлану Ларину отправили под домашний арест, директора Института госслужбы и управления Игоря Барцица посадили под стражу. По данным следствия, злоумышленники за взятки обеспечивали необоснованное начисление дополнительной зарплаты.

- Салат "Оливье" за год подорожал на 6,1%. По подсчетам Росстата, в этом году блюдо в среднем по России обойдется в 386,60 руб., а на ингредиенты для селедки под шубой придется потратить 169,27 рублей (рост на 7,4%).