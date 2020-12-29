В РПЦ сожалеют, что мятежный схимонах не встал на путь исправления

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сожаление, что отлученный от церкви бывший схиигумен Сергей не покаялся и не встал на путь исправления.

"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению", - написал он в телеграм-канале.

Он напомнил, что церковь всегда молится "за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся". Он выразил надежду, что Екатеринбургская епархия сделает все, чтобы в Среднеуральском женском монастыре восстановился мир и здоровая церковная жизнь.

Мятежный схиигумен Сергий (Романов) в середние июня "захватил" Среднеуральский женский монастырь, где он был духовником, пригласил туда охрану из казаков и не пускал в обитель представителей епархии или служебных приставов. За отрицание коронавируса и неподчинение весной ему запретили проповеди, затем его запретили в служении. Летом его низвергли из сана, а 10 сентября он был отлучен от церкви.

В ночь на 29 декабря схимонаха задержали и отправили в Москву. По словам его адвоката Светланы Герасимовой, ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям - ч.3 ст. 110.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).