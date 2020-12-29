Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

В РПЦ сожалеют, что мятежный схимонах не встал на путь исправления

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сожаление, что отлученный от церкви бывший схиигумен Сергей не покаялся и не встал на путь исправления.

"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению", - написал он в телеграм-канале.

Он напомнил, что церковь всегда молится "за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся". Он выразил надежду, что Екатеринбургская епархия сделает все, чтобы в Среднеуральском женском монастыре восстановился мир и здоровая церковная жизнь.

Мятежный схиигумен Сергий (Романов) в середние июня "захватил" Среднеуральский женский монастырь, где он был духовником, пригласил туда охрану из казаков и не пускал в обитель представителей епархии или служебных приставов. За отрицание коронавируса и неподчинение весной ему запретили проповеди, затем его запретили в служении. Летом его низвергли из сана, а 10 сентября он был отлучен от церкви.

В ночь на 29 декабря схимонаха задержали и отправили в Москву. По словам его адвоката Светланы Герасимовой, ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям - ч.3 ст. 110.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

РПЦ Владимир Легойда Сергий Романов СКР Москва Среднеуральский женский монастырь

Новости по теме

Новости
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Очевидцы рассказали о вооруженных оперативниках в Среднеуральском монастыре

ФСБ в сотрудничестве с США перекрыла поставки кокаина из Южной Америки

Российский аналог Zoom назвали "Сфера ума"

Российский аналог Zoom назвали "Сфера ума"

На мятежного схимонаха Сергия завели дело по трем статьям

На мятежного схимонаха Сергия завели дело по трем статьям

Задержанного бывшего схиигумена Сергия отправили в Москву

Укрывшийся в монастыре на Урале экс-схиигумен Сергий задержан

Укрывшийся в монастыре на Урале экс-схиигумен Сергий задержан
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');