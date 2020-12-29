СК попросил арестовать схимонаха Сергия

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд получил ходатайство об избрании меры пресечения на два месяца для схимонаха Сергия Романова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Романова задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре, который он удерживал с серединя июня. Его доставили в Москву. Как сообщала его адвокат Светлана Герасимова, ему уже предъявили обвинения по трем статьям - ч.3 ст. 110.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

По сведениям Герасимовой, московский суд должен был в 14:00 во вторник начать рассматривать ходатайство о мере пресечения ее клиенту.

Официального комментария от следствия пока не поступало. Дело будет расследовать центральный аппарат СКР, говорил ранее источник "Интерфакса" в силовых структурах Уральского федерального округа.

Сергий с весны призывал не подчиняться руководству РПЦ и светским властям в части мер по профилактике коронавируса. Сначала ему запретили проповедовать, в мае - служить. С середины июня он находился в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого он был. Его соратники не пускали в обитель представителей епархии или судебных приставов. Сам он говорил не раз, что не намерен выйти из монастыря.

Летом он был лишен сана схиигумена, а в сентябре отлучен от церкви.

Светские суды его штрафовали за распространение фейков о коронавирусе и за возбуждение ненависти по национальному признаку.