Экс-схиигумен Сергий заявил, что даже блокада не заставит его покинуть монастырь

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Захвативший Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области бывший схиигумен Сергий заявил, что сможет общаться со своими сторонниками даже в случае блокады обители.

"У них есть опыт блокировать, связь (чтобы - ИФ) потерялась. У нас разработана связь, каждый получит сообщение, если будут блокировать монастырь или другие какие-то действия, даже не сомневайтесь", - сказал он на видео, опубликованном в понедельник в телеграм-канале его соратника Всеволода Могучева.

Кто именно может заблокировать монастырь, на записи не уточняется.

Кроме того, на видео бывший клирик в очередной раз подчеркнул, что покинет обитель только по собственной воле.

"Это Дом Матери Божьей. Из Дома Матери Божьей я никуда не уйду. (...) Никакие силы не могут меня выгнать из монастыря, никакие блокады, никакие осады", - резюмировал он.

При этом ранее в одном из видео, опубликованном в том же телеграм-канале, Сергий заявил о том, что "сейчас распускают слухи, что придет Росгвардия".

"Я давно жду и армию, и флот, и небесные вертолеты, самолеты, хоть спецназ, хоть вся эта рать мирового закулисья, пускай приезжает, мы ее достойно встретим. У меня здесь база, (...) база у меня духовная, пускай попробуют с духовной мощью побороться нашего монастыря. Это первый вам будет урок вашего поражения", - резюмировал он в видеозаписи, опубликованной в воскресенье.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал находящегося в монастыре отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви.

Также сообщалось, что Екатеринбургская епархия через суд добивается признания ее прав на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря. Для этого в обители на прошлой неделе начались работы по строительно-технической экспертизе, которая необходима для оформления зданий в собственность. Вместе с представителями церкви туда прибыли назначенные судом эксперты и судебные приставы.

По данным епархии, охранники монастыря пропустили эксперта на территорию монастыря.