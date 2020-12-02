Скончался актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя

Актер Борис Плотников Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, театральный педагог Борис Плотников скончался в возрасте 71 года, он болел COVID-19, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС.

В пресс-службе рассказали, что актер ранее был госпитализирован с коронавирусом.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Плотников был профессором кафедры мастерства актёра, руководил мастерской в ГИТИСе.

Родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). В 1970 году окончил Свердловское театральное училище, в 1983 году филологический факультет Уральского государственного университета. С 1970 по 1978 год служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года - в Московском театре сатиры, с 1988 года - в Центральном академическом театре Советской Армии, с 2002 года - труппе МХТ.

В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение", который принёс ему всесоюзную известность. Также известен по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".

В 1992 году сыграл главную роль заключённого Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова "Литургия оглашённых".