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Скончался Валентин Гафт

Скончался Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила "Интерфаксу" супруга актера, Народная артистка РФ Ольга Остроумова.

Она уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984).

Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

В августе 2019 года артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

Валентин Гафт

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