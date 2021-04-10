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Кабмин РФ утвердил порядок покупки лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг добра", в России будет действовать специальный информационный ресурс, правила его ведения, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердило правительство РФ.

На ресурсе будут собраны заявки регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, размещён перечень заболеваний, с которыми работает фонд "Круг добра", сообщает пресс-служба правительства.

Правительство также утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями.

"Так, потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда "Круг добра" на основе заявок от регионов. Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями", - отмечается в сообщении.

В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, также уточняется, что, если ребёнок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, родители могут получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту, добавили в пресс-службе.

"Круг добра" создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет, а затем направляются фонду в форме субсидий. Всего в 2021 году на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

правительство Круг добра

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