Подросток в тяжелом состоянии доставлен в норильскую больницу с места схода лавины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Подростка доставили в Норильскую межрайонную больницу №1 с места схода лавины в горнолыжном комплексе, сообщили "Интерфаксу" в медучреждении.

"Поступил подросток 15 лет в тяжелом состоянии", - сказал представитель больницы.

Ранее МЧС сообщило, что из-под завалов извлекли "не мальчика, а молодую женщину хрупкого телосложения", которую "приняли за подростка".

"По уточненным данным, достали не мальчика, а молодую женщину. Она хрупкого телосложения, приняли за подростка", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора отдельная" в Норильске, под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырех человек, в том числе двое детей.