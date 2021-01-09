Тело женщины обнаружено под снежными завалами в Норильске

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тело женщины обнаружено под снежными завалами на горнолыжном курорте в Норильске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 3:22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", - сказали в МЧС.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в Норильске. Под снегом спасатели нашли одного человека, в тяжелом состоянии он находится в больнице.

В настоящее время поиск людей на месте ЧС продолжается. На место вылетела дополнительная группировка Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, в ближайшее время туда направится Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.