Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:35Заразились
на 08.01В России 3 355 794+23 652В мире 88 042 762+856 222

Пять домиков засыпало снежной лавиной на курорте в Норильске

Пять домиков засыпало снежной лавиной на курорте в Норильске
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пять домиков в горнолыжном комплексе в Норильске засыпало снежной лавиной, сообщили журналистам в МЧС РФ.

"В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошёл сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, число уточняется", - сказали в ведомстве.

Информированный источник ранее сообщил о четырех домиках, оказавшихся под снегом. Под снежной массой, уточняет он, оказались четыре человека, включая двоих детей.

"В Норильске в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошёл сход снежной массы, засыпало 4 домика. В одном из домов возможно нахождение четверых человек, в том числе 2 детей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что объем сошедшей лавины пока неизвестен, экстренные службы следуют к месту происшествия.

Красноярский край

Новости

Семью из четырех человек нашли живыми в после схода лавины в Норильске

Что произошло за день: пятница, 8 января

Власти Ленобласти не подтвердили данные о ребенке в упавшем самолете

Пилот Cessna после столкновения с другим самолетом попал в больницу

Упавший под Петербургом самолет столкнулся в воздухе с другим судном

Упавший под Петербургом самолет столкнулся в воздухе с другим судном

При крушении частного самолета под Петербургом погибли три человека

При крушении частного самолета под Петербургом погибли три человека
Пандемия коронавируса

РФ ждет решения ВОЗ по одобрению своей вакцины в течение полугода

РФ ждет решения ВОЗ по одобрению своей вакцины в течение полугода

Кадыров сравнил себя с Трампом после его блокировок в соцсетях

Объем поставок оружия РФ за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд

Пандемия коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');