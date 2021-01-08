Пять домиков засыпало снежной лавиной на курорте в Норильске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пять домиков в горнолыжном комплексе в Норильске засыпало снежной лавиной, сообщили журналистам в МЧС РФ.

"В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошёл сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, число уточняется", - сказали в ведомстве.

Информированный источник ранее сообщил о четырех домиках, оказавшихся под снегом. Под снежной массой, уточняет он, оказались четыре человека, включая двоих детей.

"В Норильске в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошёл сход снежной массы, засыпало 4 домика. В одном из домов возможно нахождение четверых человек, в том числе 2 детей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что объем сошедшей лавины пока неизвестен, экстренные службы следуют к месту происшествия.