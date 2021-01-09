Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спасатели завершают поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под Норильском, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

"Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются", - сказал журналистам сотрудник пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в поисках были задействованы около 250 человек, в том числе волонтеры, группировка Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудники Красноярского авиационно-спасательного центра и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Работы продолжались более суток.

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии его госпитализировали норильскую в больницу. Также под снежными завалами обнаружено тела 38-летней матери пострадавшего, ее второго полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).