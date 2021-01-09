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Три человека пострадали при взрыве в частном доме в Крыму

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Частный дом частично разрушен взрывом на северо-западе Крыма, сообщило в субботу МЧС республики.

Как рассказали в ведомстве, "произошел хлопок без дальнейшего горения". По его данным, разрушены кровля и частично стены. Пострадали три человека, отметили в МЧС.

Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и специалисты газовой службы.

Представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова заявила журналистам, что, по предварительным данным, причиной происшествия стали "самовольная установка газового котла и нарушения при его эксплуатации".

Крым

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