Власти Томской области ждут в марте третью волну коронавируса

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Томской области, ссылаясь на прогнозы специалистов, ожидают, что в регионе в марте начнется третья волна коронавируса. Об этом в телеграм-канале обладминистрации сообщил вице-губернатор региона Иван Деев.

Он также высказал мнение, что третья волна заболевания будет слабее второй, но сильнее первой.

Деев допустил, что 24-25 января из-за новогодних праздников возможен всплеск заболеваемости, поэтому власти региона не торопятся сокращать количество коек для больных с коронавирусом. Ранее в этот день послепраздничный всплеск заболеваемости спрогнозировали в руководстве Башкирии, объяснив, что на праздники было сокращено тестирование на коронавирус.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 25 992 случая COVID-19, умер 231 заболевший.