Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:19Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 279 044+644 726

Власти Томской области ждут в марте третью волну коронавируса

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Томской области, ссылаясь на прогнозы специалистов, ожидают, что в регионе в марте начнется третья волна коронавируса. Об этом в телеграм-канале обладминистрации сообщил вице-губернатор региона Иван Деев.

Он также высказал мнение, что третья волна заболевания будет слабее второй, но сильнее первой.

Деев допустил, что 24-25 января из-за новогодних праздников возможен всплеск заболеваемости, поэтому власти региона не торопятся сокращать количество коек для больных с коронавирусом. Ранее в этот день послепраздничный всплеск заболеваемости спрогнозировали в руководстве Башкирии, объяснив, что на праздники было сокращено тестирование на коронавирус.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 25 992 случая COVID-19, умер 231 заболевший.

Хроника коронавируса. Декабрь.

27
В Китае выявлено 24 новых случая COVID-19 29 декабря. Очередь во время массового тестирования на COVID-19 в Пальма-де-Майорка.28 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов.24 декабря. В Валенсии Санта-Клаус надевает маску во время рождественских встреч с детьми, чтобы избежать распространения COVID-19.23 декабря. Сотрудник службы социальной поддержки распыляет дезинфицирующее средство в католической церкви Св. Петра перед Рождеством во время второй волны коронавируса SARS-CoV-2 в Карачи, Пакистан 22 декабря. В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками.21 декабря. Франция закрыла границы с Великобританией. Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый штамм COVID-19, особо контагиозный.18 декабря. Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В Китае выявлено 24 новых случая COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Томская область Башкирия Иван Деев коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин поднял вопрос миротворцев на встрече с Алиевым и Пашиняном

Экс-директор структуры "Росатома" осужден за передачу секретных технологий в КНР

Пандемия коронавируса

"Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса еще в декабре 2020 г.

Умерла ректор "СТАНКИНа" Елена Катаева

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи начал испытывать "Спутник Лайт" на 150 добровольцах

Центр Гамалеи начал испытывать "Спутник Лайт" на 150 добровольцах
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

Доллар подорожал на 34,5 копейки

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');