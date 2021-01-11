Ялта смягчила график подачи воды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Ялте график подачи воды в жилые дома смягчили: теперь туда воду подают восемь часов в сутки вместо прежних шести, объявила глава городской администрации Янина Павленко. По ее словам, это стало возможно после подключения альтернативных источников воды.

До сих пор воду жителям Ялты подавали с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21 часа вечером. Павленко отметила, что люди жаловались, что не успевают в эти часы успеть сделать всё по дому.

С 12 января водопровод будет работать с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов. Смягчить график позволило использование альтернативных источников - озера Могаби, которое питает наполнившийся водопад Учан-Су, Массандровского водопада и других, объяснила чиновница. При этом притоки в два водохранилища региона остаются незначительными.

Ранее в понедельник стало известно, что власти Ялты выбрали место, где построят опреснитель морской воды. Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце декабря говорил, что применение опреснения воды в Крыму - это будет крайняя мера по решению проблемы с нехваткой воды на полуострове.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. В августе 2020 года графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 ближайших к городу населенных пунктах, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.