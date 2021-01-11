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Виновник смерти тульского школьника осужден на 8,5 лет за удар кастетом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области признал 22-летнего местного жителя виновным в смерти избитого 15-летнего подростка, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Житель города Узловая приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима.

В ходе следствия и суда установлено, что 17 декабря 2019 года во время ссоры молодой человек ударил школьника кастетом по голове, и спустя неделю подросток умер в больнице. Причиной его смерти стала черепно-мозговая травма.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности его смерть" (ч.4 ст.111 УК РФ). Его фигурант ранее уже был судим за кражи и хулиганство.

Ранее сообщалось, что погибший подросток участвовал в драке со своими сверстниками возле школы в Узловой. Вечером он почувствовал себя плохо и уже в больнице впал в кому. Он умер спустя неделю, не приходя в сознание. По данным местных СМИ, один из школьников позвал на помощь группу молодых людей 21-22 лет, которые избили подростка.

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