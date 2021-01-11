Арестованный бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), арестованный по обвинению в склонении к самоубийству, объявил в знак протеста сухую голодовку.

"С 29 декабря он перестал есть, а с 5 января официально заявил о сухой голодовке. Он написал заявление и передал его начальнику СИЗО-7, в котором он сейчас содержится", - сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, бывший схимонах подчеркнул, что категорически не согласен с избранной ему мерой пресечения и намерен держать сухую голодовку до своего освобождения. С этого времени, как сообщил Романов членам ОНК, он только смачивает водой губы.

"Он рассказал, что у него уже есть опыт сухой голодовки. Визуально он выглядит пока нормально. Сказал, что похудел уже на 7 кг, но на самочувствие не жаловался", - сказала Меркачева.

Обвинения и лишение сана

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Романова до 28 февраля. Он был помещен в СИЗО-7 в Москве, там ему выдали Библию, молитвослов и Псалтырь.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

По данным СК, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. "В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - сообщили в СК. Вину Романов не признает.

Бывший схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября 2020 года. После этого бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский монастырь.