Соратника экс-схимонаха Сергия освободили из спецприемника в Екатеринбурге

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в среду, рассмотрев апелляционные жалобы и представление прокурора, освободил из спецприемника Всеволода Могучева, соратника экс-схимонаха Сергия (Романова), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Могучева освободили из специального приемника", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Могучева виновным в совершении правонарушения по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Но полиция обжаловала данное решение, сочтя его мягким.

Подробности правонарушения не раскрываются.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал экс-схиигумена Сергия, которого задержали ранее ночью в Среднеуральском женском монастыре. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Бывший схимонах Сергий сначала был лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а затем в сентябре был отлучен от Церкви. Он не раз заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.