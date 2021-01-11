Обжалован арест соратника опального схимонаха Сергия

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд 12 января рассмотрит апелляцию решения об аресте Всеволода Могучева, соратника арестованного схимонаха Сергия Романова. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

По его словам, срок ареста Могучева истекает 12 января в 23:10. "Если постановление облсуд отменит, то он подлежит немедленному освобождению их спецприемника", - добавил адвокат.

Он уточнил, что Могучеву вменяют то, что он якобы отказался выходить из машины такси по требованию сотрудников полиции вечером 28 декабря в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что его обвинили в неповиновении полицейским, детали случившегося не раскрывались.

"Он приехал на такси с супругой домой. Супруга вышла первой из автомобиля. Всеволод остался расплачиваться за такси. В этот время к его супруге подошли лица в балаклавах, в спортивной одежде и повалили его супругу на землю. А его при этом начали доставать из автомобиля, - рассказал Толмачев. - Он не отказывался выходить из машины - просто он не понимал, (что происходит. - ИФ.). Они должны были его доставить к следователю на допрос (по делу экс-схиигумена Сергия. - ИФ. ), но в итоге они его никуда не доставляли. Фактически они приехали проводить обыск. Подменили одни действия другими".

По словам адвоката, в суде полицейские заявили, что показывали удостоверения Могучеву, но в машине было темно, и тот вполне мог его не увидеть.

Кроме того, по словам защитника, при составлении протокола и вынесении решения судом был допущен ряд нарушений. "Постановление составлялось не в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. (...) Ленинский районным судом не исследовались доказательства", - пояснил адвокат.

31 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Могучеву 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. До этого суд назначил ему только пять суток ареста, но в МВД сочли это наказание слишком мягким и обжаловали его.

Могучев освещает в соцсетях и на YouTube деятельность Сергия Романова, который осенью был окончательно отлучен от церкви. В ночь на 29 декабря схимонаха задержали в Среднеуральском монастыре, перевезли в Москву и арестовали.