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"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"
Гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский может перейти в правительство и возглавить новый департамент энергетики, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников.

Речь идет о новом департаменте, ранее энергетику курировал общий департамент промышленности, энергетики и транспорта, его упразднят.

Сетевой холдинг может возглавить гендиректор "дочки" - ПАО "Россети Ленэнерго" - Андрей Рюмин, зять сопредседателя украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, пишет издание.

Газета допускает, что переход Ливинского на должность руководителя нового департамента может быть временным перед его переводом в Минэнерго. Это министерство недавно возглавил бывший гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов. Источники "Интерфакса" в отрасли воспринимали его назначение как временное решение.

Ливинский возглавил "Россети" осенью 2017 года, до этого он занимал пост руководителя департамента ЖКХ Москвы. Под его началом холдинг запустил масштабную цифровизацию отрасли стоимостью 1,3 трлн рублей и объединил управленческий аппарат с крупнейшей своей "дочкой" - управляющей магистральными сетями ФСК. При нем же был инициирован ряд регуляторных вопросов, который до сих пор не решены - дифференциация тарифов ФСК, оплата потребителями сетевого резерва.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

правительство Павел Ливинский Россети Александр Новак Андрей Рюмин

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