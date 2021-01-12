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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:43Заразились
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Источники не ждут поставок вакцины Pfizer в Россию в 2021 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech, скорее всего, в 2021 году в Россию не поступит, на государственном уровне закупок препарата в России не планируется, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на фармрынке и в госструктурах.

"Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется", - сказал один из собеседников агентства.

11 января в пресс-службе Pfizer объяснили, что компания в 2021 году будет поставлять эту вакцину только по уже заключенным государственным соглашениям. Без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники пока невозможна, в том числе филиал израильского госпиталя Hadassah в "Сколково". Так компания ответила на вопрос "Интерфакса" о поступлении вакцин от Pfizer в Россию через филиал Hadassah в "Сколково".

"Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года", - заявили в Pfizer.

В конце декабря 2020 года в колл-центре сколковского филиала израильской клиники Hadassah Medical Moscow "Интерфаксу" сказали, что идут переговоры о поставках в Россию вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna. Тогда в колл-центре отмечали, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания".

Эффективность вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Эта вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС, Израиле и ряде других стран.

Вакцины Pfizer и Moderna в России не зарегистрированы.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer Сколково Hadassa Biontech коронавирус

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