Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, но расслабляться рано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что наблюдается некоторое снижение (темпов заболевания - ИФ), но успокаивать нас это не должно", - сказал он на совещании с членами правительства.

При этом он отметил, что "в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные".

Путин также заявил, что в России следят за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса. "Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - отметил глава государства.

"То, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, связи - авиационные, другие - это все временные меры, но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - отметил президент.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании, что в России ведутся научные исследования в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании.

"Мы за этой ситуацией (с появлением нового штамма в Великобритании) наблюдаем очень внимательно и ведем соответствующие научные исследования, о которых будет вам доложено дополнительно по их завершении", - сказала Голикова, обращаясь к Путину.

По данным оперштаба на среду, 13 января, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 850 случаев. За минувшие сутки, впервые с начала года, количество выписанных почти на шесть тысяч превысило число новых случаев и составило 28 658 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 471 053 случая коронавирусной инфекции (+0,7%), 63 370 умерших и 2 854 088 выписанных.