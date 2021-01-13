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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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Власти Крыма планируют за год привить от коронавируса 60% жителей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса должна охватить в 2021 году больше половины населения Крыма, где проживают около 2 млн человек, сообщается на сайте правительства республики в среду.

"В 2021 году планируется привить 60% населения Республики Крым. Успешное выполнение этой задачи необходимо для вклада в общую победу над новой коронавирусной инфекцией", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Крыма Антона Лясковского.

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Отмечается, что пока в Крыму вакцинируют только работников отрасли здравоохранения. Осложнений у привитых не зафиксировано.

Всего в регион пока поступило 3742 дозы вакцины. До конца февраля ожидается еще до 84 тысяч доз.

Как сообщалось, тестовая партия зарегистрированной в России вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") производства Института им. Гамалеи из 42 доз поступила в Крым в сентябре. 8 декабря пришла первая партия для масштабной иммунизации, которая началась 15 декабря.

Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили двухэтапную иммунизацию 77 медработников, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2021 годаПандемия коронавируса
Крым Антон Лясковский Коронавирус

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