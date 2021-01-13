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Аномальные морозы надвигаются на Крым

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение распространили в Крыму из-за аномально холодной погоды, которая ожидается с конца этой до середины следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба входящего в состав крымского правительства МЧС республики в среду.

"С 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы", - говорится в информации.

Так, по данным синоптиков, максимальные температуры воздуха составят на полуострове -5°C...-10°C, минимальные – -10°C...-15°C.

Спасатели предупреждают жителей Крыма и туристов, что при обильных снежных осадках и метелях главная опасность заключается в "заносах дорожного полотна, ДТП, снижении видимости на дорогах, переохлаждении, а также в частичном разрушении крыш, обрывах воздушных линий электропередачи и связи".

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