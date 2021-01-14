Суд продлил меру пресечения экс-губернатору Меню до конца зимы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей.

"Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Меня продлена до 28 февраля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Басманный суд 19 ноября 2020 года удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал в отношении Меня меру пресечения в виде запрета определенных действий, в рамках которого ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, пользоваться почтой и выходить в интернет.

В чем конкретно обвиняют Меня

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Она отметила, что ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта: бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу" для хищения бюджетных средств, "выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - сказала представитель СКР.

Статья 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

О причастности Меня к этому преступлению сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов согласиться на привлечение аудитора СП Меня "в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, его задержание и применение в отношении его меры пресечения в виде запрета определенных действий". Совфед дал на это свое согласие.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением. По словам адвоката Мурада Мусаева, аудитор СП намерен давать следствию развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.