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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-губернатора Меня

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в растрате 700 млн рублей в отношении бывшего губернатора Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаила Меня.

"Да, действительно, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Михаила Меня", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев в среду.

Как ожидается, в ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в один из московских судов для рассмотрения по существу.

Ивановская область

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