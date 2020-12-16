Мосгорсуд признал законной меру пресечения экс-губернатору Меню

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты на меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, который обвиняется в растрате 700 млн рублей.

"Московский городской суд изменил постановление Басманного суда города Москвы..., уточнил в описательно-мотивировочной части постановления, что собранными по делу доказательствами подтверждается обоснованность подозрений в причастности Меня к совершенному преступлению, в остальной части - без изменения", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Адвокат Меня Мурад Мусаев сказал "Интерфаксу", что защита по-прежнему считает такую меру пресечения чрезмерной и намерена обратиться в кассацию.

Басманный суд Москвы 19 ноября удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал в отношении Меня меру пресечения в виде запрета определенных действий, в рамках которого ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Суть обвинения

Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Ранее по этому делу обвиняемыми стали бывший первый заместитель председателя областного правительства Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств", выделенных в качестве кредита Минфином для поддержки региона. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых "Ивановскому бройлеру" под видом займов перечислили 700 млн рублей. Эти деньги на следующий день были похищены преступной группой, считает следствие.

Совет Федерации разрешил

О причастности Меня к этому преступлению сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила сенаторов согласиться на привлечение аудитора Счетной палаты Меняв качестве обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ, его задержание и применение в отношении его меры пресечения в виде запрета определенных действий. Совет Федерации дал на это свое согласие.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением. По словам адвоката, Мень намерен дать следствию развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.