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В Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Один из новых штаммов кенийские ученые назвали уникальным

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ученые из медицинского исследовательского института Кении обнаружили в стране 16 новых разновидностей коронавируса, сообщает в четверг кенийская газета Nation.

Они полностью отличаются от штаммов, выявленных в Великобритании и в ЮАР. Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года.

По словам доктора Чарльза Аготи из медицинского института, большинство мутаций незначительные и не играют особенной роли. Но один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета.

"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.

Исследователи, чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале.

С начала пандемии в Кении заразились коронавирусом более 98 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс.

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