Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет не легче прошлого из-за пандемии коронавируса, третья волна которого может быть сильнее предыдущей.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах - оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет",- сказал Кудрин на брифинге в рамках Гайдаровского форума в пятницу.

Он отметил: прогнозы о том, что рост экономики может начаться уже в конце прошлого года, не оправдались.

"То есть все думали, что у нас с IV квартала начнется рост. Сейчас трудно сказать, но, слава богу, нет такого глубокого падения, но и не будет большого роста (экономики). То есть это будет сложный год", - сказал Кудрин.

В этом году необходимо будет предпринять "какие-то новые шаги", считает Кудрин, отметив продление многих мер поддержки, введенных в прошлом году, что потребует дополнительных бюджетных трат.

"Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры (поддержки), поэтому это будет достаточно дорого. Нужны новые, дополнительные какие-то шаги в стратегии борьбы с кризисом", - резюмировал он.

Кудрин также напомнил о задаче по снижению бедности и необходимости структурных реформ. "Мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, в том числе связанных с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы. От них никак не уйти. Все равно, хоть откладываем их, но к ним придется возвращаться", - отметил глава Счетной палаты.