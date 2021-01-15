Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 093 478+739 927

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет не легче прошлого из-за пандемии коронавируса, третья волна которого может быть сильнее предыдущей.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах - оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет",- сказал Кудрин на брифинге в рамках Гайдаровского форума в пятницу.

Пандемия коронавируса

Он отметил: прогнозы о том, что рост экономики может начаться уже в конце прошлого года, не оправдались.

"То есть все думали, что у нас с IV квартала начнется рост. Сейчас трудно сказать, но, слава богу, нет такого глубокого падения, но и не будет большого роста (экономики). То есть это будет сложный год", - сказал Кудрин.

В этом году необходимо будет предпринять "какие-то новые шаги", считает Кудрин, отметив продление многих мер поддержки, введенных в прошлом году, что потребует дополнительных бюджетных трат.

"Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры (поддержки), поэтому это будет достаточно дорого. Нужны новые, дополнительные какие-то шаги в стратегии борьбы с кризисом", - резюмировал он.

Кудрин также напомнил о задаче по снижению бедности и необходимости структурных реформ. "Мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, в том числе связанных с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы. От них никак не уйти. Все равно, хоть откладываем их, но к ним придется возвращаться", - отметил глава Счетной палаты.

Хроника 27 января 2020 года – 15 января 2021 годаЭкономический кризис
Алексей Кудрин Счетная палата Коронавирус

Новости

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

Реальный эффективный курс рубля в 2020 году снизился на 14%

РФ на фоне холодов возобновила ставший прибыльным экспорт угля в Европу

РФ на фоне холодов возобновила ставший прибыльным экспорт угля в Европу

Евро опустился до 89 руб. впервые с 17 декабря

Пандемия коронавируса

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');