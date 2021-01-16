Тест Роспотребнадзора выявит "британский" штамм COVID-19 за 1,5 часа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора тест на выявление "британского" штамма коронавируса позволит получить результат через 1,5 часа, сообщила пресс-служба ведомства. Классические тесты на выявление коронавируса занимают в три раза больше времени.

"Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата", - сообщили в пресс-службе журналистам.

Там уточнили, что подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания.

Накануне директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на встрече у вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил о разработанном в институте тесте, который может определить "британский" штамм на коронавируса.

В РФ до нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма, но заболевший уже здоров. Появление более заразного штамма коронавируса вынудило ряд стран ограничить авиасообщение с Великобританией и пересмотреть внутренние ограничения. В России эти ограничения недавно были продлены до 1 февраля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.