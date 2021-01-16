Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 93 844 190+733 702

Тест Роспотребнадзора выявит "британский" штамм COVID-19 за 1,5 часа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора тест на выявление "британского" штамма коронавируса позволит получить результат через 1,5 часа, сообщила пресс-служба ведомства. Классические тесты на выявление коронавируса занимают в три раза больше времени.

В РоссииПопова анонсировала появление тестов, отличающих мутации COVID-19Читать подробнее

"Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата", - сообщили в пресс-службе журналистам.

Там уточнили, что подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания.

Накануне директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на встрече у вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил о разработанном в институте тесте, который может определить "британский" штамм на коронавируса.

В РФ до нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма, но заболевший уже здоров. Появление более заразного штамма коронавируса вынудило ряд стран ограничить авиасообщение с Великобританией и пересмотреть внутренние ограничения. В России эти ограничения недавно были продлены до 1 февраля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Хроника 09 января 2020 года – 16 января 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса

Что случилось этой ночью: суббота, 16 января

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Google подтвердила связь блокировки YouTube-каналов ФК "Ахмат" и ACA с санкциями США

Что произошло за день: пятница, 15 января

Пандемия коронавируса

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID
Пандемия коронавируса

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Суд арестовал видеооператора ФБК по обвинению в призывах к экстремизму

Навальный попал в больницу

Прокуратура Москвы призвала не устраивать массовую акцию во "Внуково"

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');