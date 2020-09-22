Предполагаемым зачинщикам бунта в ангарской колонии предъявили обвинения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Предъявлены обвинения 15 предполагаемым зачинщикам апрельского бунта с поджогами в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области, сообщили в СКР. Четверо и них сейчас находятся в СИЗО, остальные остаются в колониях.

Им вменили ч.3 ст.321 (дезорганизация работы пенитенциарного учреждения, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников ФСИН).

Следователи продолжают собирать доказательства причастности более 200 человек к этим беспорядкам.

Вечером 9 апреля заключенные, находившиеся в штрафном изоляторе этой колонии, напали на охранника. Во ФСИН инициатором беспорядка считают одного из злостных нарушителей внутреннего распорядка. В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников регионального управления ФСИН. После беседы осужденные отказались от противоправных действий. В управлении ФСИН отчитались, что обстановка в колонии была контролируемой.

10 апреля заключенные вновь устроили беспорядки в колонии и совершили поджог, там загорелись несколько строений. Бунт пресекли в тот же день, пожар потушили только 11 апреля. Сообщалось, что в завалах нашли тело заключенного с признаками насильственной смерти.

По следам событий были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.321 УК и по ч.1 и ч.2 ст. 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках).