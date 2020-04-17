К делу о беспорядках в Ангарской колонии добавили вторую статью

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области возбуждены еще два уголовных дела по фактам беспорядков и поджога в Ангарской колонии, сообщила пресс-служба СКР. Это дела по статьям о дезорганизации деятельности колонии с применением насилия (ч.3 ст. 321 УК) и об организации и участии в массовых беспорядках (ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК).

Ранее по факту беспорядков уже было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321.

Следователи установили около 200 зачинщиков и участников беспорядков, говорится в пресс-релизе. Всего они планируют допросить больше 2000 свидетелей, в том числе сотрудников колонии и осужденных.

По версии ФСИН, в ИК-15 вечером 9 апреля заключенные, помещенные в штрафной изолятор, напали на сотрудника колонии. Он получил травмы и был госпитализирован, охранники на время взяли ситуацию под контроль. Но на следующий день в колонии загорелись несколько построек. Заключенные устроили беспорядки, ситуация нормализовалась после вмешательства руководства Иркутского ГУ ФСИН и спецназа службы. Пожар потушили 11 апреля.

В колонии сгорели хозяйственный двор, где находились животные, теплицы, производственные цеха, профессиональное училище и школа. Объем ущерба еще не оценен. На пепелище нашли погибшего заключенного. Состояние здоровья остальных осужденных во ФСИН назвали удовлетворительным.

В ГУФСИН беспорядки и поджог назвали заказными. По данным управления, заказчиков уже установило следствие. Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в колонии организовали извне после попыток нового руководства ГУФСИН лишить поблажек привилегированных осужденных.