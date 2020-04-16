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ФСИН назвала заказными бунт и пожар в Ангарской колонии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следователи установили заказчиков бунта в ангарской исправительной колонии №15 и выявили основные каналы организации беспорядков, сообщило УФСИН Иркутской области.

Осужденные, которых считают активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие исправительные учреждения, добавили в ведомстве. Уголовное дело по факту расследуется по ч. 3 ст. 321 УК о дезорганизации деятельности закрытого учреждения.

В управлении напомнили, что 9 апреля вечером "группа отрицательно характеризующихся осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления напала на сотрудника учреждения, причинив ему телесные повреждения". Их противоправные действия были пресечены. Но на следующий день в колонии был совершен поджог. Ситуация вернулась под контроль после вмешательства руководства и привлечения дополнительных сил управления ФСИН.

При пожаре общежития, столовая и медсанчасть не пострадали, но сгорели хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа. Объем ущерба еще не подсчитан.

После пожара и беспорядков заключенных осмотрели врачи. Во ФСИН сообщили, что все осужденные оказались в удовлетворительном состоянии. Для родственников осужденных ГУФСИН организовало горячую линию.

Несмотря на ограничения, которые ввели в областных пенитенциарных заведениях из-за коронавируса, в ИК-15 пустили членов Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области. Там они осмотрели территорию и проверили, как в колонии налажены быт и питание осужденных. В ближайшее время им должны разрешить встречу с участниками беспорядков, пообещали в управлении.

Ранее сообщалось, что сотрудник колонии, на которого заключенные в ШИЗО напали 9 апреля, получил травмы и попал в больницу. Начавшийся 10 апреля бунт пресекли в тот же день, пожар тушили до 11 апреля. На пепелище нашли тело заключенного с признаками насильственной смерти.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что беспорядки в ангарской колонии были организованы извне в ответ на попытки нового руководства областного главка ФСИН лишить привилегированных осужденных поблажек. По его словам, организаторы бунта "проплатили так называемых "правозащитников", которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа".

Ангарск Иркутская область ФСИН ИК-15 Константин Чуйченко Минюст ОНК

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